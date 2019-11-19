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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Karius'un transferinde Beşiktaş'tan flaş karar!

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Beşiktaş'ta Loris Karius'un performansı dikkatlerden kaçmıyor. Ligde forma giydiği 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatan ve bu anlamda Muslera ile ilk sırada yer alan Karius, formuyla Abdullah Avcı'nın da en güvendiği isimlerden birisi.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve tribünlerin zaman zaman tepki gösterdiği Karius, bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 11 maçın 10'unda forma giyen ve bu 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak bu anlamda Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Karius, özellikle son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında yaptığı kurtarışlarla Kartal'a galibiyeti getiren isimlerin başında oldu.

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Abdullah Avcıdan flaş sözler: Beşiktaştan fazla puan aldım...
Abdullah Avcı'dan flaş sözler: Beşiktaş'tan fazla puan aldım...

Dün yapılan antrenman öncesinde Loris Karius'la özel bir görüşme yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu futbolcunun formundan oldukça memnun olduğunu belirtirken, özellikle oyun kurma konusunda bazı isteklerde bulundu. Sezon öncesi hazırlık kampında ve lig boyunca yapılan antrenmanlarda Loris Karius'un, pas oyunu içinde olmasını isteyerek Alman file bekçisini sağ bek, stoper gibi bölgelerde oynatan Avcı, Karius'un formunun yükselmesine de etki etti.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki kalecinin siyah-beyazlı takımdaki geleceği için teknik ekibin raporunu bekleyen yönetim, gelecek olan bilgilere göre transfer için devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, gelecek olan rapor doğrultusunda devre arasında Liverpool'un kapısını çalacak.

Kariusun transferinde Beşiktaştan flaş karar

Kariusun transferinde Beşiktaştan flaş karar

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