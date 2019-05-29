Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'ya büyük şok
Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'ya büyük şok.
Siyah beyazlıların Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar.
Alman model arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.
Sophia Thomalla, üzerine "Loser" (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumuyla paylaştı.
Karius'un için İstanbul'a yerleşen ve "Onun için dişi aslan gibi dövüşürüm." diyen Thomalla'nın Türkçe dersleri alacağı konuşuluyordu.
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