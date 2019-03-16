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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Karius'tan Şenol Güneş'e sitem! "Rahatsız etti..."

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Karius'tan Şenol Güneş'e sitem! "Rahatsız etti..."

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Atiker Konyaspor maçının ardından Şenol Güneş'in kendisi hakkında yaptığı eleştirilere de değinen Karius, "Gol yemeden kazanmak her zaman iyidir. İlk yarıda pek iyi oynamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Karşımızda iyi bir Göztepe takımı vardı, işimizi zorlaştırdılar ama sonucunda kazandık. Zaman zaman olan tepkilerle başa çıkmak zorundasınız çünkü insanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim için çok iyi geçmedi, kabul etmemiz gerekiyor. Benim yapabileceğim şey çalışmak ve iyi oynamak. Geçtiğimiz hafta hocayla konuştum, medyaya bazı yorumları olmuştu. Medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti." diye konuştu.

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