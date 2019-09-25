Karius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...
GeriFutbol Karius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.09.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Karius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İspanya'nın Marca Gazetesi ve İngiltere'den The Sun yılın en kötü 11'ini kurdu.

Marca ve The Sun'ın en kötü 11'inde Beşiktaş'ın kalecisi Karius yer aldı.

The Sun, Premier Lig devi Liverpool'da üst üste hatalar yapmasının ardından Beşiktaş'a gönderilen 26 yaşındaki file bekçisinin büyük başarısızlıklara imza atıp eleştirileri toplamaya devam ettiğinin de altını çizdi.

Ayrıca İngilizler, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i de en kötü ilk 11'e aldı.

İşte The Sun'ın en kötü 11'i...

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta En ucuzu 70 lira...
"Trabzonspor-Beşiktaş" maçının biletleri satışta! En ucuzu 70 lira...

Kariusa büyük şok İspanya ve İngiltere...

 

Marca'nın en kötü 11 listesinde Manchester United'dan 3 futbolcu yer alması dikkatlerden kaçmadı. İşte Marca'nın en kötü ilk 11'i...

Kariusa büyük şok İspanya ve İngiltere...

Kariusa büyük şok İspanya ve İngiltere...


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır'ın!
Karius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...
Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor: 2-0
Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı