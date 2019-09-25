Karius'a büyük şok! İspanya ve İngiltere...
İspanya'nın Marca Gazetesi ve İngiltere'den The Sun yılın en kötü 11'ini kurdu.
Marca ve The Sun'ın en kötü 11'inde Beşiktaş'ın kalecisi Karius yer aldı.
The Sun, Premier Lig devi Liverpool'da üst üste hatalar yapmasının ardından Beşiktaş'a gönderilen 26 yaşındaki file bekçisinin büyük başarısızlıklara imza atıp eleştirileri toplamaya devam ettiğinin de altını çizdi.
Ayrıca İngilizler, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i de en kötü ilk 11'e aldı.
İşte The Sun'ın en kötü 11'i...
Marca'nın en kötü 11 listesinde Manchester United'dan 3 futbolcu yer alması dikkatlerden kaçmadı. İşte Marca'nın en kötü ilk 11'i...
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