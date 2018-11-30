Karius mu, Muslera mı? Derbide gözler kalecilerde...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarius mu, Muslera mı? Derbide gözler kalecilerde...
GeriFutbol Karius mu, Muslera mı? Derbide gözler kalecilerde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
30.11.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Karius mu, Muslera mı? Derbide gözler kalecilerde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karius mu, Muslera mı? Derbide gözler kalecilerde...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'nin Liverpool takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius ile sarı-kırmızılılarda 8. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide göstereceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

KARIUS 2. KEZ DERBİDE

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Galatasaray'a karşı forma giymesi durumunda Türkiye'de ikinci kez bir derbide sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla ligin 6. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadele etti.

Karius, derbide oynaması durumunda ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.

KARIUS, 13 MAÇTA GÖREV ALDI

Karius, bu sezon 13 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

Alman file bekçisi, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada süre aldı.

Süper Lig'deki 9 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karius, 1 maçta kalesini gole kapatırken, 8 karşılaşmada toplam 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve 9 gole engel olamadı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Beşiktaş - Galatasaray
    1
    MS1
    1,55
    3640kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

MUSLERA'NIN 38. DERBİSİ

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 37 derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 36 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 16'sı Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 17 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

MUSLERA, 19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi karşılaşmada da görev yaptı.

Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı ekiple 13 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında kaleyi korudu.

Galatasaray'ın 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi aldığı Süper Lig'de 15 gol engel olamayan Muslera, 5 mücadelede kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan Muslera, kalesinde 5 gol gördü. 32 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 2'sinde meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel oldu.

Muslera, ayrıca sezon başında Akhisarspor ile yapılan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdikten sonra penaltılarda 6-5 kaybedilen TFF Süper Kupa maçında da kaleyi korudu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Derbiyle dolu hafta sonu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Özgür Çek: 'Fenerbahçe’de birlik beraberlik yok'