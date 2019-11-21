Karius için karar verildi! Bonservis...
Beşiktaş, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un bonservisini almayı hedefliyor.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius için Liverpool'la görüşme kararı aldı.
Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman eldivenin bonservisinin alınması planlanıyor.
Başarılı eldiven, Abdullah Avcı yönetimindeki yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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