Kareem Abdul-Jabbar'ı yakaladı! İlk 6 play-off...
Donovan Mitchell harikalar yaratmaya devam ediyor! Bu sabaha karşı 38 sayı attı ve Utah Jazz, Oklahoma City Thunder'ı 4-2 eledi, ilk 6 play-off maçında yaptıklarıyla Kareem Abdul-Jabbar'ı yakaladı!
Amerikan basketbolunun efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, ilk sezonunda oynadığı tüm (10 maç) play-off maçlarında 27 ve üzeri sayı bulmuştu.
Bu sabaha karşı attığı 38 sayı sonrası, Donovan Mitchell de ilk 6 play-off maçında 20 ve üzeri sayı atan 2. isim oldu, Abdul -Jabbar'ın rekorunu egale etti.
İşte Donovan Mitchell'in play-off performansı:
1) 27 sayı - 10 ribaunt - 3 asist
2) 28 sayı - 6 ribaunt - 2 asist
3) 22 sayı - 11 ribaunt - 2 asist
4) 33 sayı - 7 ribaunt - 4 asist
5) 23 sayı - 5 ribaunt - 3 asist
6) 38 sayı - 4 ribaunt - 2 asist
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