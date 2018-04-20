"Kardeşlik içinde geçen bir maç olsun istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Samsunspor'la karşılaşacak Denizlispor'un kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, ortaya koyacakları oyunla rakiplerine üstünlük sağlayıp galip gelmek istediklerini bildirdi.
Atilla, yaptığı yazılı açıklamada, Samsunspor maçında kente yakışır şekilde takımlarının ağırlanacağına inandıklarını belirtti.
Kritik karşılaşma öncesi her iki kulübün taraftarlarına sakin olmaları çağrısında bulunan Atilla, şunları kaydetti:
"Samsunspor'la yapacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Samsunspor karşısında ortaya koyacağımız oyunla rakibimize üstünlük sağlayıp, maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın kalabalık bir şekilde deplasmanda bizleri desteklemeye geleceklerini biliyoruz. Bu kritik maçta saha içi ve saha dışında tansiyonların yükseldiği zamanlar olabilir. Bu zamanlarda her iki kulüp taraftarının sakin bir şekilde takımlarını desteklemelerini diliyoruz. Kardeşlik içinde geçen bir maç olmasını istiyoruz. Emniyet güçlerimizin gerekli tedbirleri alacağını biliyoruz ancak İçişleri Bakanlığımızın güvenlik tedbirlerinde rol alması gerektiğini düşünüyoruz."
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