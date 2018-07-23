Kardemir Karabükspor'un Erzurum kampı devam ediyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde ikinci etap çalışmalarını sürdüren mavi kırmızılı ekip, teknik direktör Fikret Yılmaz gözetiminde antrenman yaptı.
Koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra yarı sahada minyatür kale maç yaptı.
Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle