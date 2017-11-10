Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı!

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde, kamp yapılan otelin tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Çift kale maçla tamamlanan idmana, milli takımlarda bulunan Andre Biyogo Poko, Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav ve Olafur Ingi Skulason'un katılmadığı, tedavileri süren Kerim Zengin ile Andrii Bliznichenko'nun ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına 16 Kasım Perşembe gününe kadar Antalya'da devam edecek.