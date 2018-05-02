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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
02.05.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Kardemir Karabükspor'da zor günler!

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Kardemir Karabükspor'da zor günler!

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, kulübü kimsesiz bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Benim ve arkadaşlarımın gönlü buna razı olmaz. Şu anda biz bu kulübü tutmaya çalışıyoruz. Biz de bırakırsak bu kulüp Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşer." dedi.

Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'un tarihinin en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Göreve geldiklerinde kulübü hasarla aldıklarını, transferlerden gelen paralar ve kentteki demir tüccarlarından kesilen binde 2 ile takımı bugüne zar zor
taşıyabildiklerini anlatan Aytekin, şöyle konuştu:
"Acilen ligin bitmesini bekliyoruz. Kazasız belasız ligi tamamlamak istiyoruz. Futbolcular 1,5 aydır paralarını alamıyorlar ama bir kere olsun ağızlarını açmadılar. Kulübe 1 TL girmiyor. Bu, Karabükspor tarihinin kara bir lekesidir. Hiç mi bu şehrin ağabeyi, eşrafı, büyüğü, siyasisi yok. Bize kim sahip çıkacak, bu futbolculara kim sahip çıkacak? Futbolcularla birlikte kulüpte toplam 104 kişi var. Bunların büyük bir kısmı asgari ücretle çalışan insanlar. Son 20 gündür bankadan kredi çekmeleri için maaş bordrolarına imza atıyorum. Hepsi krediye başvurdular. Allah yardımcımız olsun."

TRANSFER YASAĞI TEHLİKESİ

Eski 2 oyuncularına 210 bin lira acil ödeme yapmazlarsa kulübe transfer yasağının geleceğine dikkati çeken Aytekin, şöyle devam etti:
"Bunları ödemediğimiz zaman bize transfer yasağı geliyor. Diğer 12 futbolcu ile görüşüp ikna ederek problemi çözdük. Para bulmaya çalıştık, ağladık, sızladık, 'Deplasmana gidemiyoruz, 10 bin TL açığımız kaldı.' dedik. Burada bir kaza oldu. Biz bu kazada tekrar arabayı yola koymanın peşindeyiz. İnsanlara 'Yardım etmeyin, bırakın kendileri temizlesinler.' diye söyleniyor. Etmiyorlar ne yapalım. Yolbulan ailesinin buradan 67 milyon lira alacağı kalmış ama ümidi kesmiş. KARDEMİR, SPK'yı bahane ediyor. Ne olacak o zaman? Biz kapatalım gidelim. Yol ayrımındayız. Kimse işi yokuşa sürmesin. Yardım ediyorsa etsin. Varsa 'varım', yoksa 'yokum' desin. Biz önümüze bakalım. Biz bu kulübü kimsesiz bırakmayacağız. Benim ve arkadaşlarımın gönlü buna razı olmaz. Şu anda biz bu kulübü tutmaya çalışıyoruz. Biz de bırakırsak bu kulüp Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşer."

"FUTBOLCULARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANILACAK"

Kulübün geçmişe dönük hesaplarının incelendiğini aktaran Aytekin, şunları kaydetti:
"Burada şu anda İçişleri Bakanlığı denetleyicileri var. Olaya müdahale ediyor. Türkiye'de ilk defa futbolcuların ifadeleri alınmaya başlanılacak 10 gün sonra. Bu, Türk futbolunda bir milattır. Buraya kameraları koyalım, ses kaydı yapılsın, biz paraya karışmayalım ama kimse samimi değil. Herkes işin bahanesinde. İşin bahanesinde olmak gerçekten bu kulübün kapanmasına gider ama biz elimizden geldiğince tutabildiğimiz kadar bu kulübü tutmaya çalışacağız."

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"MAL VERMEYİ KESTİLER BİZE"

Kulübe malzeme veren firmaların peşin para alamadığı için alışverişi kestiğini söyleyen Mehmet Aytekin, şunları anlattı:
"Milyonluk cirolar yapmışlar. 10 bin TL alacakları kalmış ve her gün telefon. Mal vermeyi kestiler bize. Bu adamlar bu kulüpte yöneticilik yaptılar. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayıp Karabükspor'u en çok sevenler. Yani anlattıkları zaman kendinizden şüphe ediyorsunuz 'O mu daha çok seviyor ben mi daha çok seviyorum.' diye ama 10 bin TL alacakları var, her gün telefon var. Kardeşim ben ödemiyorum, aldıklarınıza sayın. Bağış makbuzlarınız bugün yarın elinize geçer. İsimlerinizi yazdırıyorum, formayı da ömür boyu saklayın, giyin. Öyle bir dünya yok. 30 yıl bu kulübe malzeme vereceksin, fiyat soran yok, 10 bin TL alacağın olunca mal vermeyi kesiyorsun. Bu ayıptır."

"NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Para bulmak için herkesle görüştüğünü vurgulayan başkan Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Artık dilenciliği bıraktım. Ben 2,5 aydır herkesten para istiyorum. Bu parayı şahsıma istemiyorum. Her gün telefon ediyorum. 580 TL telefon faturası geldi. Ben her gün para arıyorum. Onu, bunu, siyasileri arıyorum ama bir gram ilerleme yok. Siyasi seçim var. 'Yol, köprü, kanalizasyon yapacağız.' diye vadedecekler ya, Karabük'ün en büyük sorunu Kardemir Karabükspor. Önce Kardemir Karabükspor'un sorununa çözüm bulacaklar. Hiçbir vaade gerek yok. Gelecekler buraya. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer Karabük'ü ve Karabükspor'u seviyorsak."

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