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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.07.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

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Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un üst yöneticisi Fazlı Ulusal, kulübün mali durumuna göre en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 

Fazlı Ulusal, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu, kulübün sahaya çıkması için hamleler yapıldığını, belirli bir sonuç alındığını belirtti. ,

Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili herkesle görüştüğünü ve yardım istediğini ifade eden Ulusal, "Bu zamana kadar bana hiçbir şekilde olumlu anlamda bir dönüş olmadı. Kendi yönetimimizle yaptığımız çalışmalarla bir sonuç almaya çalıştık. 2 milyona yakın bir değer karşılığında sponsor buldum. O şirketin buradaki tanıdıkları iş adamlarıyla ilgili hangi yetkiliyle görüştüğünü bilmiyorum. Ama kendilerini aradılar, 'Yarın bir gün bunun zararı size dokunur' diyerek bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık." diye konuştu.

Sporcu transferinde kulübün ekonomisi içerisinde alışveriş yapmaya, kalite ve performansa göre en iyi futbolcuları almaya çalıştıklarını aktaran Ulusal, Kardemir Karabükspor'u taşıyabilecek en iyi kadroyu kurmak istediklerini vurguladı.

Mali duruma göre bir kadro kurulduğunu, 3 futbolcu daha alacaklarını anlatan Ulusal, "1-2 kişiyle görüşmem var. Onları da yapıp transferi noktalayacağım. Üç oyuncuyu çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Kadrodaki futbolcuların bizi ligde en iyi yere getireceklerine inanıyorum. Futbolcuların hepsi kampa katıldı. Kamp 10-12 gün yapılacak. Hazırlık maçlarının tarihleri 1-2 gün içerisinde belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Kulüpten alacağı olan bazı futbolcuların serbest kalmaması için girişimlerde bulunduğunu belirten Ulusal, Adana Demirspor'a giden kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın durumunu da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Galatasaray, Kardemir Karabükspor Kulübüne hiçbir zaman Çağlar Şahin Akbaba ile ilgili resmi teklifte bulunmadı. Sadece söylentilerle bu süreç devam etti. Benim Galatasaray Kulübüyle görüşeceğim çok isim vardı, ancak bulunduğum durum itibarıyla Galatasaray Kulübünü arayıp 'Siz Çağlarla ilgileniyormuşsunuz, bunu alacak mısınız?' deme gibi bir ahlakım yok. Çağlar'ın serbest kalmaması için elimden geleni yaptım. Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor bu ligde şampiyonluğa oynayacak, çok büyük paralar harcayan kulüp. Bu transferde Murat Sancak'ın çok büyük bir emeği var. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir işi başardığımızı düşünüyorum."

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