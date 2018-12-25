Kardemir Karabükspor’da kayyum söylentileri

Spor Toto 1’inci Lig’de son sırada bulunan, finansal açıdan da zor günler geçiren Kardemir Karabükspor’un başkanı Mehmet Yüksel, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi.



Başkan Yüksel yönetimden 6 kişinin istifa ettiğini yerlerine yedek üyelerden 6 kişinin getirildiğini söyledi. Başkan Aytekin görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Biz görevimizin başındayız. Giden arkadaşlar gider, kalan arkadaşlarla sonuna kadar yolumuza devam ederiz. Allah onların yolunu açık etsin. İnşallah bizim de yolumuzu açık eder. Ben ve arkadaşlarım koltuk meraklısı değiliz. Karabükspor’u sevdiğimiz için, elimizden gelen her şeyi yapmak için buradayız. Karabükspor’u çok iyi yere getirecek bir arkadaşımız varsa görevi bırakır ve yeni arkadaşlara teslim ederiz ve yanında da oluruz. Bazı kişiler ’kayyuma gitsin’ diyorlar. Şehrin büyükleri ’bu takımı kayyuma götüreceğiz, sizden daha iyi yöneteceğiz’ derlerse biz yine bırakırız ve şehrin büyüklerinin yanında oluruz. Onun haricinde biz görevimizin başındayız ve sonuna kadar bu işin mücadelesini vereceğiz. Fakat kentte gündem farklı farklı değişiyor. Sürekli başka bir şey çıkıyor. Anladım ki şov yapmak gerekiyormuş. Bundan sonra gerekiyorsa bizde şovlarımızı yapacağız. Şehirle takım koparılmış. Birbirlerine küs duruyorlar. Ama küsün ne olduğunu 2 tarafta bilmiyor. Biz bundan sonra şehirle takımı birleştirmek için uğraşacağız. Elimizden ne geliyorsa da bunu yapacağız. Kulübü nasıl iyi bir duruma getirebiliriz, neler yapabiliriz ? Sürekli bunlar için mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÜNAL KARAMAN ALACAĞINDAN FEDAKARLIK ETTİ"



Ayrılan teknik heyetten bazılarıyla anlaşarak ücret alacaklarını ödediklerini ifade eden Yüksel, "Daha önce yapılan sözleşmelerde farklı sıkıntılar var. Mesela eski teknik direktörümüz Ünal Karaman’ın 1 milyon 635 bin TL alacağı varmış. Biz bunu konuşarak uygun bir dille 200 bin TL’de helalleştik ve alacağından fedakarlık etti. 1 milyon 400 bin TL para kazandırılmış oldu kulübe" diye konuştu.

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"TRANSFERİ AÇABİLMEMİZ İÇİN 10 MİLYON TL’YE İHTİYACIMIZ VAR"



Yüksel, transfer yasağıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, "Şehirden ve şehrin büyüklerinden bize destek gelmeyeceği kesin gibi gözüküyor ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından farklı sponsorlar aramaktayız. Transferi açabilmemiz için 10 milyon TL bulmamız lazım. Bu da 4 aşamadan geçiyor. Geçmiş dönemde iç piyasadaki futbolculara ait borçlarımız var. Onların yapılandırılması gerekiyor. Yabancı futbolcuların da alacaklarının yapılandırılması gerekiyor. Vergi ve SSK borcu yoktur kağıtlarının alınması gerekiyor. Bunun için de 7 milyon TL gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra da futbolcu transfer etmemiz gerekiyor. Bunun için de 3 milyon TL gibi bir para gerektiği için bize toplam 10 milyon TL gibi bir para gerekmektedir. Şu anda hiçbir kimseden desteğimiz yoktur. Alınacak destek de gözükmüyor. Destek alınırsa ona göre planımız olacak, alınmazsa da ona göre planımız olacak. Ben görevimin başındayım. Bizi bize bırakırlarsa yönetimdeki arkadaşlarımızla bir şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Fakat biz başarıya ulaşmaya çalıştıkça bacağımızdan çekenler var. Bunların kim olduğunu açık ve net olarak bilemiyoruz. Biz bir şeye varmak istedikçe karşımıza farklı engeller çıkıyor. Bu engeller çıkmadığı sürece biz bu takımı sonuna kadar var olması için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu şehirde, bu takımın başarılı olmasını istemeyen insanlar var" şeklinde konuştu.



"KARABÜKSPOR LİGDE KALABİLİR"



Yüksel, transferin açılması ve transfer yapılması durumunda Kardemir Karabükspor’un ligde kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:



"Görüşmelerimizi yapıyoruz, transfer yapabilecek durumlarımız var ama arkadaşlarla kesin bağlayıcı sözleşmeleri imzalamadık. Sonuçta hepsi paraya bakıyor. Para bulunursa transferi açıp oynatabileceğimiz arkadaşlarımız da mevcut. Alacağımız topçular bu ligin topçuları ise Kardemir Karabükspor ligde kalabilir. Bu sene lig çok kötü, puan farkı çok değil. Diğer takımların da borçları var. Onlara puan silmeler gelecek. Ligde kalabileceğimizi umut ediyorum ama sonuçta her şey paraya bakıyor."

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