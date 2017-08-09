Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri: ''Hedef ilk 8''

Kardemir Karabükspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Latovlevici katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sözeri, bireysel ve takım anlamında lige hazır olduklarını, zihinsel, fiziksel ve moral olarak çok iyi durumda bulunduklarını söyledi.

Geçen sezondan defansif anlamda çok büyük problemi olmayan kurulu bir takıma sahip olduklarını ifade eden Sözeri şöyle dedi ''Ofansif yönlere çalışmalarımız oldu. Bu anlamda çok gelişerek gittiğimizi söyleyebilirim. Hazırlık maçlarımızda çok güzel organizasyonlarla pozisyonlar ve goller bulduk. Bunun meyvesinide aldık. İnşallah bunları lige yansıtmak ve iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz. Hedefimiz ilk 8. Bunu başarabilirsek ben, takımım ve camiam çok mutlu olacaktır. Bazılarına belki bu hedef yüksek gelebilir. Ama çalışırsak, hedeflersek, iyi performans gösterirsek neden olmasın Ulaşılmaz bir hedef değil. Benim gönlümden geçen hedef ilk 8. Sezonun ilk maçları her takım için sıkıntılı ve zor olabilir. Çünkü ister istemez ağır antrenmanlar, ağır kamp dönmeninden, sıcak havalardan geliyorsunuz maçlara başlıyorsunuz. Belki biz ve bütün takımlar bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama genel olarak takımımız lige yüzde 80-90 hazır. 8 Eylül'e kadar transferin süreceğini söyleyen Sözeri, Bu zaman kadar 3-4 tane maç oynanacak. Maçlarda eksik ya da verimsiz bir bölge görürsek transfer yapabiliriz.''

Gençlerbirliği'nin yıllardır oyun formasyonu olan, koşan, mücadele eden, disiplinli bir takım olduğunu belirten Sözeri, ''Zor bir maç olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Çünkü takımımız gerçekten istekli ve arzulu. Bu sene çok iyi şeyler yapacak. Oyuncularımın iyi hedeflere gidebilecek arzusunu ve hedefini gördüm. Bu anlamda da lige iyi başlamak bizim için belirleyici olacak. Gençlerbiriliği maçı gibi her maç bizim için kolay olmayacak ama zor maçları yapacağımız performanslarla kolaya çevireğiz. İnşallah iyi sonuçlarla ayrılacağımız maçlara Gençlerbirliği maçıyla başlayacağız'' dedi.



