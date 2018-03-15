Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor'u gözüne kestirdi!

Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.



Geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a şanssız bir şekilde yenildiklerini ifade eden Aytekin, "İnandığımız, güvendiğimiz bir maçtı ama maalesef olmadı. Yarınki maçta inşallah şeytanın bacağını kıracağız, 3 puanla tanışacağız. Futbolcularda da bir beklenti haline geldi, çıkış yapmak istiyorlar. Biz de onlara gereken desteği veriyoruz." diye konuştu.



Aytekin, galip geldikleri maçlarla ilgili kazandıkları parayı kullanamadıklarına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Puan başına aldığımız para borcumuzdan düşüyor. Önümüzdeki sezonun yapılanmasında bu karşımıza çıkacak. Borcumuzun azalması yönünde çok faydası var. Kazanabildiğimiz kadar maç, alabildiğimiz kadar puan diyorum her zaman. Bunun neticesinin tabii bugüne faydası yok ama önümüzdeki sene borcumuzun azalması yönünde çok katkı sağlayacağından biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bize dönüşü olacak puanlar almak istiyoruz."



"SPORTİF VE EKONOMİK OLAYLARA ODAKLANDIK"

Başkan Aytekin, basına yansıyan iddialarla ilgili de şunları kaydetti:

"Bu rapor savcılıkta, emniyette ve valilikte var. Zaten geldiğim günden beri aynı şeyler konuşuluyor. Kulübün borçlandırıldığı, bunlar hep aynı şeyler. Yargıya intikal etmiş bir durum var. Her şey yargıda inceleniyor, iddialar var. Bu konuda ben yorum yapamıyorum. Olay çünkü savcılığa intikal etmiş. Gerçekten marka değerimizi düşürüyoruz. Önümüzde yapmamız gereken işler var. Yargı nihai kararı verecektir. Biz sportif ve ekonomik olaylara odaklandık, çözmemiz gereken

ana sorun o."



Diğer kulüplerde yaşanan sorunların kendilerinde de olduğunu vurgulayan Mehmet Aytekin, şöyle devam etti:

"Çözüm bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dört büyük takımın durumları bizden daha kötü. Bizim gibi orta ölçekli nüfusa sahip olan Anadolu şehirlerinde ortalamaya bakarsak, kulübümüzün durumu çok da kötü değil. Şehir el ele verirse biz bu yükün altından kalkarız. Bizim tek amacımız var, transfer yasağı gelmemesi. Şu anda ona odaklanıyoruz. Yolbulan ailesine 67 milyon 500 bin lira borcumuz var. Gönderilen ve anlaşma yaptığımız futbolcular ile piyasa borçlarımız ise yaklaşık 80-90 milyon lira civarında."



Kardemir Karabükspor'un en fazla menajer ücreti veren kulüplerden birisi olduğunu vurgulayan Aytekin, "Bu konu zaten hep gündemdeydi, böyle bir zaafımız var. En fazla menajerlik ücreti ödeyen ikinci ya da üçüncü kulübüz diye biliyorum." ifadelerini kullandı.



