Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlandı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki son idmanda taktik çalışma yapıldı.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girdi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Karabük ekibinde 6 oyuncu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Cem Özdemir, kart cezalıları Olafur Ingi
Skulason ve Luis Ibanez ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin, Osmanlıspor'a karşı oynayamayacak.
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