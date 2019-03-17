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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Kardemir Karabükspor küme düştü

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Kardemir Karabükspor küme düştü

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşti. 10 sezon Süper Lig'de mücadele veren Karadeniz temsilcisi, ekonomik sıkıtnılar sebebiyle zor günler yaşıyordu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altay, sahasında ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi puanını 37’ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise -1 puanda kaldı ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantilendi. 

Süper Lig'de 10 sezon yer alan ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi öne eleme turunda mücadele eden Kardemir Karabükspor, daha önce 4 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 3. kez veda etti. 

Karabük temsilcisi bu yıl 28. kez yer aldığı 1. Lig'de 1972-1973 ve 1982-1983 sezonlarında da küme düşmüştü. 

Kardemir Karabükspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti. 

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0 

34. dakikada Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao’ya çevirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı. 2-0 

36. dakikada Tatos’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Deniz’in şutunda Furkan topu ayaklarıyla çıkardı. 

42. dakikada Putsila’nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Paixao, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0 

89. dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan’a çevirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0 

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Kardemir Karabükspor küme düştü

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu , Mehmet Şahan Yılmaz , Mehmet Yıldırım

Altay: Aydın , Murat , Ulaş , İbrahim Öztürk , Serkan , Ferhat (Tavares dk. 46 ), Putsila (Sinan dk. 73 ), Tatos , Furkan , Kappel (İbrahim Akın dk. 64 ), Paiao
Yedekler: Emre, Çağrı, Yasin, Merter
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Kardemir Karabükspor: Furkan , Arda , Fatih , Berkay , Abdullah , Oğuz , Emre (Doğukan dk. 85 ?), Toykan (Melih dk. 88 ?), Fatih Kızılay (Hüseyin dk. 46 ), Cihan , Ahmet
Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Melih, Batuhan
Teknik Direktör: İlhan Özer

Goller: Paiao (dk. 9 ve 42), Kappel (dk. 34), Furkan (dk. 89) (Altay)

Sarı kart: Furkan Deniz (Altay)

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