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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Kardemir Karabükspor dibe vurdu

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Kardemir Karabükspor dibe vurdu

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını -1 puanla son sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, 1. Lig'in bugünkü formatta oynanmaya başlandığı 2001-2002 sezonundan bu yana, en kötü ilk devre performansını sergiledi.

Demir ve çelik işçileri tarafından 1969 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulan, zaman içinde 10 defa Süper Lig, bir defa da Avrupa kupalarında boy gösteren kırmızı-mavili ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2018-2019 sezonu öncesi transferlerine lisans çıkartamadı ve altyapı oyuncularıyla devam etmek zorunda kaldı.

Kardemir Karabükspor, ilk yarıda 2 beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle -1 puanda kaldı ve bu performans da 2001-2002 sezonundan bu yana lig tarihinde ilk oldu. Karabük ekibi, 1. Lig'in 2009-2010 sezonunda bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edip sezon sonunda 77 puan toplayarak, 2001-2002'den itibaren liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı sezonların en yüksek puanına ulaşmıştı.

Liglerde yaptığı son 31 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 17) galibiyet alamayan Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in tarihinde ilk yarılarda en çok golü (53) kalesinde gören ekip durumunda.

- Başkan Yüksel: "Ligde kalmak hayal değil"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi takımının hak etmediği bir durumda bulunduğunu, tarihinin en kötü sezonunu yaşadığını söyledi.

Kulübü ayakta tutmak için yönetimdeki bir iki arkadaşının dışında tek başına mücadele verdiğini anlatan Yüksel, "Karabükspor ülkemizin önemli ve köklü kulüplerinden. Bu kulüp sadece futbolda değil birçok branşta ülkemize önemli isimler kazandırmıştır. Gençlere umut kapısı olmuş, onlara her zaman kucak açarak spor yapmalarını sağlamıştır. Şimdi bu konumu hak etmiyor. Tek başıma mücadele veriyorum ancak daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum." diye konuştu.

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Bu sezon ligde henüz galibiyetlerinin bulunmadığına dikkati çeken Yüksel, "Ligin ilk yarısı bitti. İkinci yarı başlamadan önce bir ara transfer dönemi olacak. Bu dönemde transfer tahtasını açarak takıma takviye yapmak zorundayız. Bunun çalışması içindeyiz. Bunu başarabilirsek hedef ligde kalmak, bu bir hayal değil. Bize destek olunursa bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana en kötü ilk yarı performansları şöyle:

Sezon Takım İlk yarı puanı

2001-2002 Aydınspor 13

2002-2003 Şekerspor 9

2003-2004 Mersin İdman Yurdu 14

2004-2005 Adanaspor 7

2005-2006 Dardanelspor 11

2006-2007 Uşakspor 13

2007-2008 İstanbulspor 10

2008-2009 Sakaryaspor 9

2009-2010 Kocaelispor 12

2010-2011 Diyarbakırspor 9

2011-2012 İstanbul Güngörenspor 6

2012-2013 MKE Ankaragücü 10

2013-2014 Kahramanmaraşspor 11

2014-2015 Orduspor 7

2015-2016 Karşıyaka 13

2016-2017 Mersin İdman Yurdu 10

2017-2018 Gaziantepspor 4

2018-2019 Kardemir Karabükspor -1

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