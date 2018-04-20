Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçına hazır!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girdi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Karabük ekibinde sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Herve Kage, Bursaspor'a karşı oynayamayacak.
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