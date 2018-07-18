Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin: "Lige iyi başlamak istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanı Mehmet Aytekin, "Takımın geçtiği bu zor sürece rağmen iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.
Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitirilmiş, dibi görmüş bir kulübe başkan olduğunu, durumu düzeltmek için geldiğini ve bunu başarana kadar canla başla mücadele edeceğini söyledi.
İşlerinin kolay olmadığını, destek vermesi gerekirken köstek olmaya çalışanların bulunduğunu anlatan Aytekin, şunları kaydetti:
"Bütün bu sürece rağmen yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bazı oyuncularımızı satmak zorunda kaldık. Bunların karşılığında bizi hedeflerimize götürecek transferler yapmaya çalışıyoruz. 5-6 oyucuyu kadromuza dahil ettik, Erzurum kampına katıldılar, 3-4 transfer daha düşünüyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirip lige iyi başlamak istiyoruz. Takımın geçtiği bu zor sürece rağmen iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Tarih, bu takıma kimlerin destek kimlerin köstek olduğunu yazacaktır. Bunu kimse unutmasın."
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