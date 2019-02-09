Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4
GeriFutbol Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
09.02.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 23'e yükseltirken, -1 puanlı Karabükspor son sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar
11. dakikada Sissoko’nun kullandığı korner atışında ceza sahasında Erdal’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Mehmet Özcan’ın bekletmeden ileriye gönderdiği şutta topu önüne alan Sekidika kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma ile topu ağlara gönderdi. 0-2
50. dakikada Karabüksporlu Hüseyin pasında araya giren Sissoko, topu Issah'la buluşturdu. Bu oyuncnun şutunda top filelerle buluştu. 0-3
54. dakikada kazanılan serbest vuruşta Yusuf Akbulut’un şutunda top kaleci Melih’te kaldı.
88. dakikada ara pasta topla buluşan Milinkovic, kaleci Furkan’ı önde görünce aşırtma vuruşu ile topu ağlara yolladı. 0-4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Engin Erdem xx, Ahmet Şimşek xx, Mert Güzenge xx
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih xx, Berkay, Hüseyin x (Toykan dk. 72 x), Emre xx, Cihan xx, Arif xx (Abdullah dk. 64 x) Yusuf xx, Melih xx (Oğuz dk. 46 x)
Yedekler: Ferhat, Doğukan, Sezer, Fatih Kızılay
Teknik Direktör: Taner Öcal
Eskişehirspor: Melih xx, Ferhat x (Cemali dk. 13 xx), Sezgin xx, Furgan xx (Milinkovic dk. 57 xx), Erdal xx, Sissoko xx, Issah xx, Sekidika xx, Mehmet Feyzi xx (Hakan dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Halil İbrahim
Yedekler: Ekrem, Furkan, Bedirhan, Cemali, Kıvanç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Erdal (dk. 11), Sekidika (dk. 21), Issah (dk. 50), Milinkovic (dk. 88) (Eskişehirspor)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4

70 yaşında ilk maçına çıktı! Şerif Kunt...

Pascal Nouma'nın acı günü

Japon takımı Shonan Bellmare, kamp için Antalya'daydı!