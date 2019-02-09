Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4
Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 23'e yükseltirken, -1 puanlı Karabükspor son sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Sissoko’nun kullandığı korner atışında ceza sahasında Erdal’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Mehmet Özcan’ın bekletmeden ileriye gönderdiği şutta topu önüne alan Sekidika kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma ile topu ağlara gönderdi. 0-2
50. dakikada Karabüksporlu Hüseyin pasında araya giren Sissoko, topu Issah'la buluşturdu. Bu oyuncnun şutunda top filelerle buluştu. 0-3
54. dakikada kazanılan serbest vuruşta Yusuf Akbulut’un şutunda top kaleci Melih’te kaldı.
88. dakikada ara pasta topla buluşan Milinkovic, kaleci Furkan’ı önde görünce aşırtma vuruşu ile topu ağlara yolladı. 0-4
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Engin Erdem xx, Ahmet Şimşek xx, Mert Güzenge xx
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih xx, Berkay, Hüseyin x (Toykan dk. 72 x), Emre xx, Cihan xx, Arif xx (Abdullah dk. 64 x) Yusuf xx, Melih xx (Oğuz dk. 46 x)
Yedekler: Ferhat, Doğukan, Sezer, Fatih Kızılay
Teknik Direktör: Taner Öcal
Eskişehirspor: Melih xx, Ferhat x (Cemali dk. 13 xx), Sezgin xx, Furgan xx (Milinkovic dk. 57 xx), Erdal xx, Sissoko xx, Issah xx, Sekidika xx, Mehmet Feyzi xx (Hakan dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Halil İbrahim
Yedekler: Ekrem, Furkan, Bedirhan, Cemali, Kıvanç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Erdal (dk. 11), Sekidika (dk. 21), Issah (dk. 50), Milinkovic (dk. 88) (Eskişehirspor)
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