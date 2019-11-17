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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Karatenin şampiyon meleği

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Karatenin şampiyon meleği

İşitme engelli ailenin kızı olarak dünyaya gelen Melek Özkaya (23), İşitme Engelli Karate Milli takımıyla 3 yılda Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa üçüncülüğü kazandı. Birlikte antrenman yaptığı kocasının başarılı olamama düşüncesiyle 'pes' edip, karateyi bırakmasının ardından tatamide yoluna yalnız devam eden Melek Özkaya, kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Kocaeli'de oturan Melek Özkaya, doğuştan yüzde 71 işitme engelli. Anne ve babası da işitme engelli olan Melek Özkaya, eğitimle konuşmayı öğrendi. Voleybol sporuyla ilgilenirken bir arkadaşının yönlendirmesiyle 4 yıl önce karateye başlayan Melek Özkaya, birkaç antrenmandan sonra bu sporu sevdi ve müsabakalara katılmaya karar verdi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2016'da Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazanan Melek Özkaya, milli takıma seçildi. Aynı yıl dünya şampiyonasına katılan Melek, altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Samsun'da 2017'de düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kazanan Melek Özkaya, bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

İŞİTME ENGELLİ EŞİ DE KARATEYE BAŞLADI

7 ay önce evlenip İstanbul'a yerleşen Melek Özkaya'nın işitme engelli eşi Murat Özkaya da karateye başladı. Başarılı olamayacağını düşünen eşinin 'pes' etmesinin ardından Melek Özkaya, müsabakalara katılmaya devam etti. Melek Özkaya, Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engeliler Karate Şampiyonası'nda da kumite açık sıklette bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa üçüncülüğü elde ederek ailesini gururlandıran Melek Özkaya, gelecek yıl Malezya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'na hazırlıklarına devam ediyor.

Hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Melek Özkaya, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya şampiyonluğunun ardından 2021'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak hayalim. Karatede daha fazla şampiyonluk, altın madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

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