Karatecilerde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedef altın madalya!

Erzurum Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kamp yaparak hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, katıldıkları Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları'nda kürsüde yer almayı başardı.



Takım ve bireysel olarak elde ettikleri başarılı sonuçları, yüksek rakımda yaptıkları antrenmanlarla sürdürmek isteyen milli karateciler, olimpiyat kotası almak için Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Karate Milli Takımı Antrenörü Yavuz Karamollaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda karate branşının yükselişte olduğunu, sporcuların katıldıkları büyük organizasyonlardan madalyalarla döndüğünü söyledi.

Katıldıkları 2017 Avrupa Karate Şampiyonası'nda 16 kategoride 14 madalya alarak birinci olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, yine aynı dönemde yapılan İslam Oyunları'nda 12 kategoriden 11 madalya ile Azerbaycan'ın ardından sıralamayı ikinci bitirdiklerini anımsattı.



Karamollaoğlu, bu başarılara yenisini eklemek için 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını belirterek, "Ekibimiz olimpiyat yolunda hazırlanıyor. 2018'de başlayacak olimpiyat kota mücadelemiz için hazırlanma aşamasındayız. Hedefimiz yine kürsüdeki yerimizi korumak ve şampiyon olmak. Karate her zaman başarılı olmuştur, umarım yine başarılı olacaktır." diye konuştu.

"2018 BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YIL"



Karate branşının ilk defa olimpiyatlara katılacağını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"2018 bizim için çok değerli bir yıl. İlk kota mücadelemize haziran ayında İstanbul'da çıkacağız. Ardından Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Dünya Şampiyonası'nı iyi bitiren sporcunun olimpiyatlara gitme olasılığı çok artacak. O yüzden hazırlıklarımız devam ediyor."

- "SPORCULARIMIZ HER TÜRLÜ İMKANLARDAN FAYDALANIYOR"



Karamollaoğlu, geçmiş yıllara nazaran şimdiki sporcuların birçok imkana sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve federasyonumuzun bizlere sunduğu imkanlar çok iyi düzeyde. Hiçbir isteğimiz geri çevrilmiyor ve istediğimiz her yerde kamp yapabiliyoruz. Sporcularımız her türlü imkanlardan faydalanıyor. Maddi, manevi, psikolojik ve sağlık olarak bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Biz de karatenin ilk defa girdiği bu olimpiyatlarda inşallah Türkiye'nin yüzünü güldürecek ve istenen altınları almak için mücadele edeceğiz."

Karamollaoğlu, yüksek rakımda antrenman yapmanın sporcuların başarısında önemli olduğuna dikkati çekerek, "Erzurum'da oksijen miktarı az ve rakım yüksek. Burada antrenman yapan sporcunun deniz seviyesine indiğinde performansı daha yüksek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ENES ERKAN: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karate Milli Takım Kaptanı Enes Erkan da 22 yıldır karate yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karate olimpiyatlara girdikten sonra bizde güreş, tekvando ve diğer madalya alan branşlar gibi ülkemize katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2020 Olimpiyatları için 8 kotamız var ve 8'de 8 yaparak katılmak istiyoruz. Altın madalya için uğraşacağız. Ülkemize olimpiyat madalyaları getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ise 17 yıldır karateyle uğraştığını ifade ederek, "Hedefim her sporcu gibi kota alabilmek ve olimpiyatlara katılmak. Herkes çalışıyor emek veriyor ama bu sadece 8 sporcuya nasip olacak. İlk hedefimiz önümüzdeki sene kota puanları toplamak ve olimpiyatlar için şans elde etmek." ifadelerini kullandı.