Karar verildi! Transferi...
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 16 milyon euroluk bir bedelle Stoke City'e sattığı Badou Ndiaye'yi İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından geçtiğimiz yaz yeniden kadrosuna katmıştı.
Cim Bom'da kiralık olarak forma giyen Senegalli orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon da takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusuyken Ada basınından konuyla ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.
Stoke City'e yakınlığıyla bilinen Stoke Sentinel adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre İngiliz kulübü, Ndiaye ile ilgili nihai kararını vermiş durumda.
Haberde Championship Ligi ekibinin menajeri Nathan Jones'un 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu çok beğendiği ve bu nedenle gelecek sezon takımda görmeyi istediği ifade edildi.
Galli menajerin Stoke ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin takımla birlikte sezon öncesi kampında yer almasını istediği öne sürüldü. Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta ter döken Ndiaye, takımına 3 gol ve 6 asistle katkı sağlamıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle