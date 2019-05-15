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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Karar verildi! Transferi...

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Karar verildi! Transferi...

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 16 milyon euroluk bir bedelle Stoke City'e sattığı Badou Ndiaye'yi İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından geçtiğimiz yaz yeniden kadrosuna katmıştı.

Cim Bom'da kiralık olarak forma giyen Senegalli orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon da takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusuyken Ada basınından konuyla ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.

Stoke City'e yakınlığıyla bilinen Stoke Sentinel adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre İngiliz kulübü, Ndiaye ile ilgili nihai kararını vermiş durumda.

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Bir devir sona eriyor Bedavaya...
Bir devir sona eriyor! Bedavaya...

Haberde Championship Ligi ekibinin menajeri Nathan Jones'un 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu çok beğendiği ve bu nedenle gelecek sezon takımda görmeyi istediği ifade edildi.

Galli menajerin Stoke ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin takımla birlikte sezon öncesi kampında yer almasını istediği öne sürüldü. Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta ter döken Ndiaye, takımına 3 gol ve 6 asistle katkı sağlamıştı.

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Karar verildi Transferi...

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