Karar çıktı! Yollar o isimle ayrılıyor...
Galatasaray'da geldiği bu günden yana eleştirilerin odağında olan ve uzun süredir forma giyemeyen Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda kesin olarak düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan Sarı-Kırmızılılar, deneyimli isimle bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştirecek.
Cim Bom’dan gelecek sezon 1.6 milyon Euro alacak oyuncuyla bonservisi karşılığında yolları ayırmayı planlıyor. (Fanatik)
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