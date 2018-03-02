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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Akhisarspor’da gözler Seleznyov’da!

Futbol
02.03.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Karaosmanoğlu: Sporda tesisleşmeye önem veriyoruz

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Kocaeli’nin spor kulüplerini makamında konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençliğe ve spora yaptığımız hizmetler hiç durmadan devam edecek” dedi.  Karaosmanoğlu, tesisleşmeye verdikleri önemin altını çizdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta ifade ederken, spor kulüplerinin yöneticileriyle birlikte başarılı sporcularıyla da buluşmayı sürdürüyor. Karaosmanoğlu, Sevindik Spor Kulübü Başkanı Mürsel Sevindik ve şampiyon öğrencileri, Kocaeli Atlı spor Kulüp Başkanı Savaş Demirtaş, Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci, Sualtı Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve Milli Sporcuların yanı sıra, Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mücahit Vural ve yönetimleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya koyulan hizmetler üzerine değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmelerde, sporun çocuklar ve gençler üzerinde olumlu etkisinin önemine bir kez daha vurgu yapıldı

 

TESİSLEŞME VURGUSU

Kocaeli’de amatör ve ferdi sporların desteklendiğini ve tesisleşmede çok önemli yatırımların yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spora ve sporcuya destek olurken diğer bir taraftan da Kılavuz Gençlik Modelimiz ile gençlerimizin önünde yeni ufuklar açmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizi spor yapmalarına teşvik ederken bu noktada tesisleşmeye de çok büyük önem veriyoruz. Bizler bunları yaparken de takımlarımızın yönetimleri de yetenekli gençlerimizi tespit etmeli, genç sporcuları zararlı alışkanlardan korumada daha aktif çalışmalıdırlar. İyi yetişmiş, çağdaş, bilgiyle donanmış, geleceğe inancı olan sağlıklı nesil o ülkenin en büyük hazinesidir” dedi.

 

“PROJELER ÜRETMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Bilgievleri, Akademi Lisesi ve Üniversitesi ve Kocaeli Bilim Merkezi gibi kurumlarla sana ve bilime de destek verildiğini vurgulayan Başka Karaosmanoğlu, “Spor kulüplerimiz verdikleri hizmetlerle sporu toplumun tabanına yayarken daha çok çocuğumuza ve gencimize ulaşmalarını da arzu ediyorum. Bizler bu anlayışta olan her kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda faydalı gençlik aktiviteleri düzenleyerek gençliğin ilim, irfan, hikmet, ahlak, erdem ve adalet gibi büyük kıymetlerle yoğrulması en büyük temennimizdir. Spor bu hedeflerimize ulaşmamızda bizlere katkı verecek en büyük araçtır. Gençlerimizi ilkokuldan üniversite çağına, hatta doktora dönemine kadar destekleyici program ve projeler üretmeye gayret ettik, ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zamanı ve mekanı yakalayan, geleceğine sahip çıkan bir gençlik hedeflediklerini belirten Karaosmanoğlu, “Çıktığımız bu yol gençlerimizin dünya ve ahiret saadetini düşündüğümüz ve sorumluluğunu hissettiğimiz bir görevdir. Biz bu göreve ömrümüz yettiği sürece talibiz. Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporun destekçisi olmaya ve tesisleşmede yeni adımlar atmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

AJANSSPOR

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