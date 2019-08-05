Karamürselli Ju Jitsuculardan 4 madalya
Karamürselspor sporcuları, Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda 1 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü. Başarılı sporcular Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
İstanbul Boğaziçi Ünivertiseti Sarıtepe Kampüsü'nde 3 gün boyunca gerçekleşen şampiyonada yüzlerce sporcu contact, ne waza, duo ve fighting ju jitsu branşlarında kozlarını paylaştı.
Karamürselspor'dan Altay Pirge ne waza 85 kiloda birinci olarak altın madalyaya uzanırken ne waza 69 kiloda Kaan Çağlar, ne waza 67 kiloda Osman Tuğrut, ne waza 66 kiloda Fatih Arslanol ikincilik elde etti.
Başarılı sporcular Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederken, Başkan Yıldırım sporcuları tebrik edip başarılarının devamını diledi.
Ziyaret sonrası Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Altay Pirge, "Ju jitsu Türkiye'de son yıllarda giderek popülaritesini artıran bir mücadele sporu. Çok güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Takım arkadaşlarımla amacımız uluslararası alanda da mücadele edip ülkemizi temsil etmek. Bunun için de sponsor desteği şart, benim bir sponsorum mevcut. Kendisi Avrupa'da yaşan bir sporcu ancak diğer arkadaşlarımın da desteklenmesi gerekiyor. Spora yatırım yapmak isteyen firmalarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.
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