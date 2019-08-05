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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efkan BUCAK
05.08.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

Karamürselli Ju Jitsuculardan 4 madalya

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Karamürselli Ju Jitsuculardan 4 madalya

Karamürselspor sporcuları, Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda 1 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü. Başarılı sporcular Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Boğaziçi Ünivertiseti Sarıtepe Kampüsü'nde 3 gün boyunca gerçekleşen şampiyonada yüzlerce sporcu contact, ne waza, duo ve fighting ju jitsu branşlarında kozlarını paylaştı.

Karamürselspor'dan Altay Pirge ne waza 85 kiloda birinci olarak altın madalyaya uzanırken ne waza 69 kiloda Kaan Çağlar, ne waza 67 kiloda Osman Tuğrut, ne waza 66 kiloda Fatih Arslanol ikincilik elde etti.

Başarılı sporcular Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederken, Başkan Yıldırım sporcuları tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonrası Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Altay Pirge, "Ju jitsu Türkiye'de son yıllarda giderek popülaritesini artıran bir mücadele sporu. Çok güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Takım arkadaşlarımla amacımız uluslararası alanda da mücadele edip ülkemizi temsil etmek. Bunun için de sponsor desteği şart, benim bir sponsorum mevcut. Kendisi Avrupa'da yaşan bir sporcu ancak diğer arkadaşlarımın da desteklenmesi gerekiyor. Spora yatırım yapmak isteyen firmalarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Karamürselli Ju Jitsuculardan 4 madalya

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