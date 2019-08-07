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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.08.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Karambeu, Olympiakos'a Mehmet Özcan'ı istedi! | Transfer haberleri...

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Karambeu, Olympiakos'a Mehmet Özcan'ı istedi! | Transfer haberleri...

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç orta sahası Mehmet Özcan adeta transfer döneminin yıldızı haline geldi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un istediği ve önemli rakamlar teklif ettiği genç yıldız için Başakşehir kulübünün de imzalanan protokol ile yakından takip ettiği öğrenilmişti.

Son olarak Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Mehmet Özcan ile ilgilendiklerini açıkladı.

21 yaşındaki orta sahanın durumu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa’dan tekliflerin yalnızca Olympiakos ile sınırlı kalmadığını söyledi. Menajerler ve kulüp yetkilileri vasıtasıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Taşçı, henüz istenilen bonservis rakamlarına ulaşılmadığını belirtti. Taşçı yaptığı açıklamada, “Olympiakos ekibinin ilgisi yanında Avrupa’dan birçok önemli teklifler var. Oyuncunun menajeri ve kulüp yetkilileri aracılığıyla görüşmeler devam ediyor. Gelen rakamlar henüz kulübü tatmin etmiyor. Mehmet çok değerli bir oyuncu 500 bin Euro, 750 bin Euro gibi rakamlara asla satılmaz. İstenilen rakamlara ulaşıldığında bir hareketlilik olacaktır. Burada önemli olan hem Mehmet’in hem Eskişehirspor’un mutluluğu” ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki başarılı orta saha ise transfer işlemlerini menajeri aracılığıyla yürütürken takımı Eskişehirspor ile yeni sezon hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde devam ediyor.

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