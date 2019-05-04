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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Karaman'lar 4 yıl sonra karşı karşıya!

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Karaman'lar 4 yıl sonra karşı karşıya!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 4 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Ligin iki önemli takımı arasında oynanacak olan müsabakada Trabzonspor, Avrupa bileti almak isterken, İM Kayserispor ise üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor. Aynı zamanda iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Hikmet Karaman da 4 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.

3. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kariyerleri boyunca iki kez karşı karşıya geldi.

27 Ocak 2008'de Konyaspor ile Ankaraspor (Osmanlıspor) arasında oynanan maçta Ünal Karaman, Ankaraspor'u çalıştıran Hikmlet Karaman'a 3-1 mağlup olmuştu. İki teknik adam son olarak 28 Ocak 2015'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten maçta mücadele etmişti.

Karamanlar 4 yıl sonra karşı karşıya

Ünal Karaman

Trabzonspor'un başında bu sezon önemli bir çıkışa imza atan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Kayserispor'a karşı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bordo-mavili takımın başında rakibine karşı ilk galibiyetini sezonun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan Karaman, bu kez taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takıma karşı toplamda 22 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Karaman, Trabzonspor'a karşı son maçını ise 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynamıştı. Tecrübeli teknik adam müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

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