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Karaman'dan transfer açıklamaları! Vagner Love...

Transfer dedikodularının merkezinde yer alan Vagner Love'la ilgili olarak Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı futbolcunun transferi için astronomik rakamların ödenmesi gerektiğini söyledi.

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Kanal 24'e konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Transferde 2-3 hamle yapmak istiyoruz. Takımın ivmesini ciddi anlamda yukarı çekecek bir hamle düşünüyoruz. 1 hafta sonra gerçek kimliğimize kavuşacağımıza inanıyorum."

"Alanyaspor’un ilk yarının analizini elime aldım. Alanyaspor, hücumda çok iyi bir takım görüntüsü çizerken ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi. Galibiyetlerde bireysel yeteneği olan oyuncular katkı yapmış, biz bunu takım oyununa çevirmek istiyoruz. Her takım her takımı her yerde yenebiliyor. Alttaki 9-10 takım çıkış arıyor, bu takımlara karşı oynamak çok zor. Ligin kalitesinin de arttığını düşünürsek, çok doğru adımlar atmamız gerekiyor."

Vagner Love, Junior Fernandes ve Emre Akbaba'nın başka takıma transfer olup olamayacağıyla ilgili olarak yöneltilen soruya yanıt veren Hikmet Karaman, "Bizim göreve gelişimizdeki amaç; mevcut kadroya takviye yapıp daha güçlü hale getirmekti. Birileri çıkıp astronomik rakamlar verirlerse ona hayır demek zor olur" ifadelerini kullandı.

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