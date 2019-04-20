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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

Karaman'dan hakem serzenişi

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Karaman'dan hakem serzenişi

Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından konuştu. Maçta ilk 45 dakikada her şeyin olduğunu söyleyen Karaman, Umut Bulut’un da köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.

Galatasaray’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadelenin değerlendiren Karaman, “İlk 45 dakikasında bütün olayların olduğu bir maç izledik. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray. 1 hafta önce Fenerbahçe maçında rakibin 10 kişi kalmasıyla oynadığı oyun, rakibin güçlü yanları, bizim güçlü yanlarımız, ne gibi hamleler yapabiliriz gibi düşünceler içinde maça başladık. Gol attıktan sonra çok çabuk gol yedik. 1-1’den sonra 3 tane önemli pozisyonumuz var. Arda Kardeşler’e devre arasında kırmızı kart olabilir, penaltı olabilir ama oyunun bir bölümünde Sapunaru’ya yapılan hareketi değerlendirmesinin farklı olabileceğini söyledim. Geçen hafta bizim VAR hakemimizde Arda Kardeşler ve geçen hafta 2 penaltı pozisyonunda Halis Özkahya’yı VAR’a bile çağırmadı. Umut’un köprücük kemiği kırıldı. Ben önümüzdeki hafta nasıl bir 11’le maça çıkacağım, bunun peşindeyim. Biz 3-2’yi yapsak, son 10 dakikada Galatasaray’a zorluk yaşatabilir miydik? İlk 45 dakikasında her şeyin olduğu mücadelede rakibimize mağlup olduk, Galatasaray’ı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı

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