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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 21:58, Son Güncelleme:

Karaman'dan Demirel'e yanıt! "Volkan kime sataştı..."

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Karaman'dan Demirel'e yanıt! "Volkan kime sataştı..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yaptığı maçı uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, son anda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, avantaj yakaladıkları bir maçı galip tamamlayamadıklarını belirterek, "Son saniyede yenilen golle kaybedilen puanlar bizi üzdü. Bunu kendi içimizde konuşacağız. Şartlar ne olursa olsun buraya getirdiğimiz maçı böyle bitirmemeliydik. Üzgünüm, keşke kazanabilseydik." dedi.

İşinin mazeret üretmek olmadığını kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor dönemden geçtik. O dönemlerde de hiçbir zaman içimizdeki ateşi, içimizdeki volkanı kimseyle paylaşmamaya gayret gösterdik. Oyuncularımızın duruşu vardı. Kontenjan oyuncusuyla, yerlisiyle, yerlisinin yerlisiyle harika bir duruş sergilediler. Bu onların eseri. Eksiklerimizi yok sayamayız. 11'e 11 olduğumuz dönemde gayet iyi giden maçta, bir kişi fazla olduğumuzda daha rahat pas yapmalıydık. Rakibin ve taraftarların coşkusuyla gelen topları karşılamakta zorlandık, anlamsız panik olduk. 'Sahada uzun oyuncularla kalalım' dediğimiz dönemde, orta yapılacak pozisyonda hava toplarında iyi iki oyuncumuzun barajda kalması bizim için handikaptı. Hatalarımızdan ders alarak önümüze bakmaya devam edeceğiz."

Volkan Demirel'in suçlamaları

Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Volkan Demirel'in Trabzonspor'un tercümanına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaman, "Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Konuyu magazin boyutuna taşımak istemiyorum. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Onun dışındakiler bizim dışımızda. Ben 'uzatma dakikalarında faul oldu, taç çizgisinden geldi' söylüyor muyum? Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, sözleşme yenilememesiyle ilgili soruyu ise "Hala süregelen bir sözleşmem var. Bitiş tarihine kadar bu tarz şeyler konuşulabilir." diye yanıtladı.

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