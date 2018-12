Karaman'dan ayrılık açıklaması: "Devre arasında..."

Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Karaman, son 3 haftada kazandıkları 3 maça farklı bir hazırlık yapmadıklarını belirterek, "Evet biz Malatya maçını farklı kaybettik. Tabii ki düşündüğümüz ve beklediğimiz bir sonuç değildi. Oyun anlamında ilk yarı 2-0 içeriye girdik ama en ufak bir şekilde maçı kaybedeceğim aklımın ucundan geçirmiyordu. Çıkar bu maçı buradan çeviririz diye düşündük. Devre arası hazırlığımız da o yöndeydi. Ama öyle bir noktaya geldik ki 50-51'inci dakikada maç 4-0 ve bizim için şaka gibi bir maç oldu. Biz kendi yeteneklerimizin ne olduğunun farkındayız. Elbette ki sezona başlangıç noktası içindeki durumu herkes daha iyi biliyor. Ama farklı hiçbir hazırlığımız olmadı. Tıpkı bu hafta Beşiktaş maçına olacağı gibi. Her rakibe saygı duyarız ve hayata ve spora bakışımız da bu çerçevede olmuştur. Bu plan ve doğrular üzerine gideriz” dedi.



"UMUDUMUZU HİÇ KAYBETMEDİK"



Malatya maçının sansasyonel bir skorla kaybedildiğini ancak umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade eden Karaman, şöyle devam etti:



"Hayatımız mücadele ile geçmiştir. Ben her türlü fitneyle, fesatla, zorla, yetersizlikle yeterince mücadele ettim. Bizde farklı hiçbir şey olmadı. Ama oyuncularımız da bu soncu hazmedemediler ki ortaya bir duruş koydular ve o duruşun sonunda da kazanılan üç maç var. Tabii ki bu son değil. Başlangıç olarak addedilebilecek bir konu. Çıktığımız her müsabaka bizim adımıza kazanma adına çıkılan bir müsabakadır. Bu dünya karması da olsa. Çünkü en azından ringe çıktığında dünya şampiyonunun karşısında da olsan yumruğu atacaksın. Ekstra hiçbir çalışma ve toplantımız olmadı. Her daim oyuncularımızla beraberiz. Sohbet ve muhabbetimiz oluyor, bu sohbet ve muhabbetin içinde kendilerine ilham olacak bir şey alıp kendilerini farklı bir noktaya koymuşlarsa onu bilemiyorum ama ekstra bir çalışmamız olmadı."

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜNÜ DUYMAYACAKSINIZ"



Ünal Karaman, göreve geldiği günden itibaren şampiyonluk sözünü hiçbir zaman dillendirmediğini belirtirken, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Biz bulunduğumuz ilk günden itibaren belki daha önce başkanımız da ifade etti; siz bir şeyin hazırlığı içinde olmalısınız ki o şey de size hazır olsun. Biz zaten mücadelenin içerisindeyiz. Ama benim ağzımdan bu sezon için asla bu kelimeyi duyamayacaksınız. Zorlamaya gerek yok. Biz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı biliyoruz. Ne olduğumuzun ve yeteneklerimizin de farkındayız. Biz bir mücadele veriyoruz. Kulübümüzün ekonomik yapısı ve oyuncularımızın zihinsel yapısı ortada iken biz mücadele verdik. Bu mücadelenin içerisinde önemli bir kesim her ne kadar görmese, saygı duymasa, zaman zaman bizi kırıp dökseler de biz yine kendi doğrularımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz kendimize yakıştırdığımızı yapmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli hiçbir sözü benim ağzımdan duymayacaksınız. Ama geldiğim ilk gün de söyledim, 'Ben bu Trabzonspor’u şampiyon yapmadan bir yere gitmeyeceğim' diye. Bu da bir hazırlık gerektirir. O hazırlığı yaptığınızda elbette ki Trabzonspor gereğini yapacaktır. Bu; 'biz tamam gidiyoruz da istemiyoruz' diye algılanmasın. Biz kazanmaya devam edeceğiz, onun çabası içinde olacağız. Gidebildiğimiz nokta bizim için ulaşılacak son noktadır. Onu hep beraber bekleyip göreceğiz."



"GENÇ FUTBOLCULAR ACI ÇEKECEK, BELKİ İHANETİ GÖRECEK"



Genç oyuncuların gösterdiği başarılı performansa da değinen Karaman, oyuncuların alacak daha çok mesafeleri olduğunu ve bunun için de çok çalışmaları gerektiğini kaydederek bu konuda şunları söyledi:



"Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek? Biz de çok genç yaşta milli takım formasını giymiş ve bize güvenen insanları mahcup etmemeye çalışırız. Her şeyin olgunluk zamanı var. Bu arkadaşlarımızın başarısını tek başına kadro dışına bağlamak onlara ve onların yeteneklerine haksızlık olur. Mutlaka bir kriz ortamı varsa ortada bir fırsat vardır. Bu kardeşlerimiz bunu değerlendirdiler gibi düşünülebilir. Ancak bunların henüz geldikleri bir nokta yok. Şu anda yolun başındalar. Her gün antrenmanda öğrenmeye devam edecekler, maçta yeni tecrübeler yaşayacaklar, kısmen acıyı, ihaneti görüp yaşayacaklar. Bununla büyüyecek ve Trabzonspor’a inşallah uzun yıllara hizmet edecekler. Bu elbette son değil. Bizim 17 yaş takımından da izlediğimiz ve gözüme batan oyuncular var. 19 ve 21 yaş takımımızda da var. Ama bunların hepsiyle ‘bugün oldu geldi, bu olmuş çıkmış’ değil de bir plan program dahilinde Trabzonspor yapmış olsa belki bugün daha farklı şeyler konuşuluyor olacak. Ben buraya sportif direktör olarak başladığımızda farklı planlar projeler içindeydik. Bazen sizin düşündükleriniz icra makamındakilerin, başkanlarımızla, kulüp profesyonellerinin düşünceleriyle örtüşmeyebiliyor. Örtüşmediği anda sizleri mutlu edecek bilinçli sağlam adımlarla yere basan bir gelecek planlamasının önüne geçebiliyor. Elbette bugün yeteneklere yer vereceğiz. Belki yakın planda 1461 pilot takımımıza göndereceğiz, belki civardaki profesyonel takımlarımızda biraz daha olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Belki biraz daha hız vererek kendi bünyemizde yer vereceğiz. Forma şansı verdik, bu arkadaşlarımız şimdilik fena gitmiyor. Ama sadece fena gitmiyorlar. Alacakları çok mesafe, gidecekleri çok yol var. Akıllı olup acıyla yüzleşecekler, daha çok çalışıp, daha çok üzerine koyup, daha çok Türk futboluna hizmet edecekler. Bizim onlardan beklentimiz o. Şu an daha mesafeleri söz konusu değil."



"BEŞİKTAŞ MAÇI HER İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR OLACAK"



Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçının her iki takım için de zor bir maç olacağını söyleyen Karaman, şunları söyledi:



"Ben bu ligde oynadığımız hiçbir müsabakayı bir diğerinden farklı görmüyorum. Belki Rizespor maçı Beşiktaş maçından çok çok daha zor olabilir. Sizin bir hazırlığınız olmazsa fiyaskosunuz. Sonuçta her maç 3 puan üzerinden oynanıyor ve değerlendiriliyor. Son final maçı olur da kazananın şampiyon olacağı bir maç olur onun değerlendirmesini yapabiliriz. Ama biri diğerinden çok farklı, az ya da çok önemli davasında düşünülmemeli. Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri var. Son derece saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir hocamız var. Onlar açısından da bizler açısından da zor bir müsabaka olacak. Hedefimiz iyi futbol oynayıp, iyi temsil etmek. Sonucu hep beraber göreceğiz."



"TÜRKİYE’DE FUTBOL İYİYE GİTMİYOR"



Türkiye’de futbolun iyi bir yere gitmediğini söyleyen Karaman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Bildiğimiz anladığımız başka bir mesleğimiz yok. Türk sporunun iyiye gitmediğini görebiliyoruz. Toplumsal bir yozlaşma var maalesef. Bu yozlaşmanın içinde biz de ucundan kıyısından tutunmuş durumdayız. Biz de belki arzu edilen mesajları verebilen pozisyonda olamadığımız için ben kendimi de bu pozisyonun içerisinde suçlu addediyorum. Avrupa’daki planlama maalesef bizde olmuyor. Son zamanlarda tesis yapmaya gayret ediyoruz, cicili-bicili tesislerle çok ciddi tesisler yaptığımızı zannediyoruz. Bu o değil tek başına. Bu belki Milli Eğitimle bir plan program dahili içerisinde dikkate alınıp çok erken yaş grupları içerisinde çocukların spor yapabilecekleri alanların tesis edilmesi için daha çok sosyolojik ve geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapı içerisinde değerlendirilebilir. Biz eğitim olarak sportif eğitim noktası içerisinde Avrupa’yı yakaladık, belki onlardan bir eksiğimiz yok, fazlamız var yapısı içinde bu yapıyı düşünürsek de bunun örtüşecek kültürel donanımı sportif bakış açısı ve belki devamında sportif imkanlar yaratmış bir yöneticilik anlayışı söz konusu olabilir. Bütün bunları belli bir paralellikte yönetmediğimiz anda aklımıza geldiği kadar bir spor yöneticiliği takibi yapıyoruz. Çünkü bir plan ve programın içinde olmadık hiçbir zaman. Bu plan ve programın sizi bir yere götürmesi mümkün değil."



"BU BİR OYUNSA BU OYUNUN İÇİNDE HERKES İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YER ALABİLMELİ"



Karaman, yabancı oyuncu sayısının Türk futboluna etkisine ilişkin ise şöyle konuştu:



“Bu arz-talep meselesidir. Yabancı oyuncu sayısı serbest bırakılıyor ama sana alacaksın diye zorlamıyor. Dolayısıyla burada 3-5 olsun diye zorlamanın anlamı yok. Altınordu takımı yabancı oyuncu kullanmıyor ve kimse ona, ‘Niye kullanmıyorsun’ diye sormuyor. Bizim de en kısa süre içerisinde inşallah takımımızı olabildiğince kendi gücünde oyunculardan oluşturmak. Ama bugün benim hasta iken sakat iken ortaya çıkan forma ya da forma aşkına mücadele eden başka ülkeden gelmiş kontenjan oyuncumun emeğini yok sayarsam o zaman kendi insanlığımdan şüphe etmem gerekir. Bu bir oyunsa bu oyunun içinde herkes istediği şekilde yer alabilmeli. Elbette imkanın varsa kendi çocuğunu hazır şekilde o çimlerin üzerine çıkartabiliyorsan ne mutlu sana. İnşallah yakın gelecekteki hazırlıklar o yönde olacak, biz onun adımlarını atıyoruz."



"DEVRE ARASINDA ARAMIZDAN AYRILACAKLAR OLABİLİR"



Teknik direktör Karaman, Trabzonspor’da kadro dışı kaldıktan sonra alacakları için kulübü TFF’ye müracaat eden Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili de gerekli açıklamaların kulüp yönetimi tarafından açıklanacağını söyledi. Karaman, “Bu iki futbolcu ve belki daha sonra transfer dönemi içerisinde yakın gelecekte belki aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir” diyerek açıklamalarını tamamladı.

