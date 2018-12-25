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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.12.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Karaman'a UEFA standartlarında stat!

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Karaman'a UEFA standartlarında stat!

Karaman’a yapılan UEFA standartlarındaki stadyumun yüzde 50’si tamamlandı. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni stadyumun Karaman’a hızlı trenden sonra yapılan en büyük ikinci yatırım olduğunu belirtti.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Proje Müdürü Hızır Biber ile birlikte Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkisinde yapımı devam eden stadyumun inşaatında incelemelerde bulundu. Stadyumun son durumu hakkında açıklamalar yapan Çalışkan, "İlimize yapılan yeni stadyumumuz bir aksilik olmazsa 2019 yılının sonu itibarıyla tamamlanmış olacak” dedi. 

Çalışkan, UEFA standartlarında 15 bin kapasiteli stadyumda 23 loca, kafeterya ve restoranlar bulunduğuna da dikkat çekerek, "Tamamlandığında Karaman günümüz standartlarında bir stadyuma kavuşmuş olacak. Böylelikle de spor alt yapısının önemli eksiğini de tamamlamış olacağız. Çünkü Karaman’ımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte sürdüğümüz ve Cumhurbaşkanımızın da çok destek verdiği spor alanlarını oluşturuyoruz. Futbol sahamızın bitmesiyle de bunu taçlandırmış olacağız” diye konuştu. 

“Karaman’a hızlı trenden sonra yapılan ikinci büyük yatırım” 
Başkan Çalışkan, şehir merkezinde, merkezi yatırımların içerisinde hızlı trenden sonra en büyük yatırımın stadyum olduğunu belirterek, “Stadyum yaklaşık 100 milyon TL'ye tamamlanacak. Stadyum aynı zamanda 50 bin metrekare arsanın üzerine oturuyor. Bu arsayı da Karaman Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hibe yapılmış bir şekilde ortak sürdürdüğümüz projedir. Bütçe büyüklüğü noktasında şehrimizde en önemlilerinden birisi diye biliriz” şeklinde konuştu. 

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