Karaman üzgün! 'Maçın başında Fernandes'in pozisyonu gol olsa...'
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Oyunun başında Fernandes’in karşı karşıya bir pozisyonu var. Belki onu gol yapsak motivasyonumuz ve mücadelemiz daha farklı olabilirdi. Fenandao'nun golü ofsayt olabilir. İçeri 2-0 girmek bizi kötü etkiledi. Hamle güçleri bizden daha iyi. 90 dakika içerisinde Wellinton ve Sackey'i aradık. Nihayetinde kaybettik. Aykut hocaya başarılar."
"İç sahada oynamakla dış sahada oynamak farklı. Başakşehir maçında farklı bir sonuç olsaydı bugün bakış açıları değişebilirdi. Valbuena’yı o yüzden oynattı. İki eksikliğimiz Aykut hocanın daha ofansif bir tercih yapmasını sağlamış olabilir. 0-0'ı oynadığın müddetçe büyük takımlardan mutlak gol yersin." (Ajansspor)
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