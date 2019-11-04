Karagümrük Erkan Zengin ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karamgümrük, Erkan Zengin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği İstanbul ekibinde Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
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