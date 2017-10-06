Karafırtınalar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi!

Siyah-beyazlıları geçen sezon düşme hattında devralıp ligde tutmayı başaran tecrübeli teknik adamla ilgili kulübün resmi internet sitesinden, "Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve yönetim kurulumuz arasında yapılan görüşmeler sonrasında Karafırtınalar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Karafırtınalar ve ekibine kulübümüz için vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Karafırtınalar ise güzel günler yaşadığı bir kulüpten ayrıldığını ifade etti.

Geçen sezon düştü gözeyle bakılan Manisaspor’u ligde tuttuğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bu sezona daha iyi işler yapmak hedefiyle başlamıştık. Transfer anlamında yeterli adımları atamadık. Yaşanan maddi problemler buna engel oldu" diye konuştu. Manisaspor’da Karafırtınalar yerine teknik direktör adaylarının ilk sırasına Coşkun Demirbakan’ın alındığı öğrenildi. Demirbakan’ın Manisa’ya gelerek yönetimle görüşeceği bildirildi. 63 yaşındaki Demirbakan, kariyerinde daha önce Sakaryaspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Kocaelispor, Altay, Tavşanlı Linyit, Güngörenspor, Amed Sportif ve Elazığspor’da görev aldı.

GRANDMEDİCAL’LE İMZA

İsim sponsorluğu için 3 hafta önce Grandmedical Hastanesi’yle anlaşan Manisaspor’da bu anlaşmayla ilgili imza töreni düzenlendi. 19 Mayıs Stadı’ndaki törene Grandmedical Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, Grandmedical Hastanesi ortakları Üzeyir Dindar, Mümtaz Kaya ve kulüp yöneticileri katıldı. Manisaspor’a 2014’ten bu yana sağlık sponsoru olan hastanenin 1.5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması karşılığında kulübe400 bin TL ödeyeceği öğrenildi. Hastaneye teşekkür eden Başkan Mergen, "Formamızın sırtında Efsane Mobilya’nın reklamı var. Bu anlaşma için 75 bin TL aldık. Göğsümüzde Spor Toto’nun reklamını taşıyoruz ama bu alana farklı bir reklam da alabiliriz" dedi.