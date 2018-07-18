Karadağ'da tarihi gece! Öne çıkan iddaa tercihi...
Kazakistan'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Astana, avantajını Karadağ'da da koruyabilecek mi? Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Sutjeska
- 4 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz sezon Karadağ 1. Ligi'ni, en yakın rakibinin 22 puan önünde, açık ara zirvede bitiren Sutjeska Niksic, Kazakistan'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetti.
- Rakibin Avrupa tecrübesi ve maç boyu baskısı düşünüldüğünde, 5 bin km'lik yol tepip gittikleri deplasmanda, rakibe sadece penaltıdan gol izni vermeleri kayda değerdi.
Astana
- Son 4 yılın Kazakistan Premier Lig şampiyonu Astana, 20 maçı geride bıraktığımız yeni sezonda da, 2 maç fazlasıyla, Kairat'ın 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.
- Geçen yıl önce Letonya temsilcisi Spartaks, ardından da Polonya'dan Legia Varşova'yı eleyip play-off turuna kadar yükselmişler, İskoç Celtic'e kaybedip Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmışlardı.
- Slavia Prag ve Maccabi Tel Aviv'i geride bırakıp, son ana kadar Villarreal ile grup liderliği savaşı verdiklerini, Son 32 turunda ise Sporting'e, Portekiz'de soğuk terler döktürdüklerini unutmamak lazım.
- Rakiplerine oranla ciddi bir Avrupa tecrübeleri var ve Sutjeska Niksic bu turu geçerse, büyük bir sürprize imza atmış olacak. Karadağ'da tarihi gece!
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