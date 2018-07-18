Karadağ'da tarihi gece! Öne çıkan iddaa tercihi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
18.07.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Karadağ'da tarihi gece! Öne çıkan iddaa tercihi...

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Karadağ'da tarihi gece! Öne çıkan iddaa tercihi...

Kazakistan'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Astana, avantajını Karadağ'da da koruyabilecek mi? Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...

Sutjeska

- 4 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz sezon Karadağ 1. Ligi'ni, en yakın rakibinin 22 puan önünde, açık ara zirvede bitiren Sutjeska Niksic, Kazakistan'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetti.

- Rakibin Avrupa tecrübesi ve maç boyu baskısı düşünüldüğünde, 5 bin km'lik yol tepip gittikleri deplasmanda, rakibe sadece penaltıdan gol izni vermeleri kayda değerdi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 507Sutjeska - Astana
    4
    MS2
    1,35
    2411kez oynandı
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Astana

- Son 4 yılın Kazakistan Premier Lig şampiyonu Astana, 20 maçı geride bıraktığımız yeni sezonda da, 2 maç fazlasıyla, Kairat'ın 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

- Geçen yıl önce Letonya temsilcisi Spartaks, ardından da Polonya'dan Legia Varşova'yı eleyip play-off turuna kadar yükselmişler, İskoç Celtic'e kaybedip Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmışlardı.

- Slavia Prag ve Maccabi Tel Aviv'i geride bırakıp, son ana kadar Villarreal ile grup liderliği savaşı verdiklerini, Son 32 turunda ise Sporting'e, Portekiz'de soğuk terler döktürdüklerini unutmamak lazım.

- Rakiplerine oranla ciddi bir Avrupa tecrübeleri var ve Sutjeska Niksic bu turu geçerse, büyük bir sürprize imza atmış olacak. Karadağ'da tarihi gece!

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İddaa Tahminleri - 18 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 18 Temmuz Çarşamba iddaa programından güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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