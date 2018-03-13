Karadağ -Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi. Müsabakanın bilet fiyatlarının Türk taraftarlar için 10 lira olduğu ifade edildi.
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