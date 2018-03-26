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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerKaradağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Arena Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 
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Spor Arena
26.03.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

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Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına Antalya'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre özel maçta Cumartesi günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşılaşan ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çalıştı. Peki Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karadağ Türkiye maçı ile birlikte A Milli Takım bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Galatasaraylı Selçuk İnan bu mücadele öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Şimdi gözler yarın oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Karadağ Türkiye maçının canlı yayın bilgileri ne? İşte milli maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın başlayacağı saat..

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Regnum Otel'in tesislerinde çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.

Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karadağ Türkiye hazırlık maçı yarın saat 20:10'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Top kapma ve pas çalışmasının ardından futbolcuların basına kapalı bölümde Karadağ maçının taktik çalışmasını yaptığı bildirildi. Kasığında ağrı olan Enes Ünal ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Antalya'daki son çalışmasını gerçekleştiren ay-yıldızlılar, yarın sabah saatlerinde Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

"Bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı, yeni jenerasyon olarak iyi futbol sergilemek istediklerini söyledi. Kadroda çok yetenekli futbolcular bulunduğuna değinen Yusuf, "Onların tecrübelerinden faydalanıp çok iyi futbol sergilemek istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Milli takımla bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu. İrlanda Cumhuriyeti karşısında istedikleri futbolu oynayarak galip geldiklerini hatırlatan milli futbolcu, Karadağ maçını da kazanarak kampı iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini vurguladı.

Mircea Lucescu'nun çok deneyimli bir teknik direktör olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı, onun, gelişimleri için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti. İlerleyen yıllardaki hedefinin sorulması üzerine Yusuf, şu anda milli takım ve Trabzonspor'a odaklandığını, zamanın kendisine ne göstereceğini yaşayarak göreceğini belirtti. Yusuf, Türk futbolundaki yabancı futbolcu kuralıyla ilgili tartışmalar hakkında ise "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki futbolun kalitesini artırıyorlar, hemfikiriz. Türk futbolcuların hiçbir zaman öz güven eksikliği olmadığını ve rekabete açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanıldı.

Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan'ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği belirtildi. Açıklamada, tedavisine kulübünde devam edecek Selçuk İnan'ın bugün Antalya'dan İstanbul'a döneceği ifade edildi.

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