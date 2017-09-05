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Karadağ Çekya'yı rahat geçti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde Karadağ, Çekya'yı 88-75 yendi.

Hürriyet Haber
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Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçta, grupta birer galibiyeti bulunan Karadağ ve Çekya karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 24-17 önde tamamlayan Karadağ, soyunma odasına 49-34 üstün gitti. Rakibi karşısındaki üstün performansını ikinci yarıda da sürdüren ve üçüncü periyodu 78-55'lik skorla geçen Bogdan Tanjevic'in öğrencileri, karşılaşmayı 88-75 kazandı.

Bu sonuçla Karadağ, Macaristan maçının ardından gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Karadağ'da 17 sayı üreten Nikola Vucevic maçın en skorer ismi oldu.

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