Karadağ Çekya'yı rahat geçti

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçta, grupta birer galibiyeti bulunan Karadağ ve Çekya karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 24-17 önde tamamlayan Karadağ, soyunma odasına 49-34 üstün gitti. Rakibi karşısındaki üstün performansını ikinci yarıda da sürdüren ve üçüncü periyodu 78-55'lik skorla geçen Bogdan Tanjevic'in öğrencileri, karşılaşmayı 88-75 kazandı.
Bu sonuçla Karadağ, Macaristan maçının ardından gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
Karadağ'da 17 sayı üreten Nikola Vucevic maçın en skorer ismi oldu.