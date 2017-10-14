Tüm spor otoritelerinin ortak görüşü: Türkiye’de basketbol altın çağını yaşıyor! Artık gazeteler basketbola daha fazla sayfa ayırıyor, televizyonlar basketbol lig ve turnuvalarının yayın hakkını alabilmek için kıyasıya bir rekabete giriyor. Hepsinden önemlisi, her maç salonlar tıklım tıklım doluyor. Tüm bu gelişmelerin tesadüf olmadığı bir gerçek… Peki ülkemizde giderek artan Basketbol sevgisinin ardında nasıl bir gerçek yatıyor? İşte detaylar…