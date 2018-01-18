Karabükspor'un tek hedefi ligde kalmak!

Süper Ligin ilk yarısını 9 puanla son sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana kendisine 15 gün süre verilen Kerim Zengin katılmazken, sakatlığı süren yeni transfer Kage, takımdan ayrı çalıştı. Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Antalya’da geçirdikleri devre arası kampını değerlendirdi. Kampa eksik oyuncularla başladıklarına hatırlatan Ünsal, "Takımdaki yerini beğenmediğimiz, takımda bulunmasını istemediğimiz bazı oyuncularımızla yollarımızı ayırdık. Bu eksiklikleri ivedilikle tamamlamayı hedefledik. Transfer sezonuyla da buna başladık. Kampımızın yarısına geldiğimizde transferlerimizi tamamlamaya başladık. Teknik heyetimiz gelen oyuncularımızı hemen yetiştirmeye ve geliştirmeye başladı. Transferlerimizin hazırlanma süresi 1 hafta gibi bir süreydi, 10 günü bile bulmadı. Tabii ki zor bir süreç. Ama teknik heyetimizi tebrik ediyorum, onları hazırlamış oldular. Bugüne geldiğimizde de takım hemen hemen hazır durumda"dedi."

"1 VEYA 2 TRANSFERİMİZ SÖZ KONUSU"

Transfer çalışmalarına değinen Ünsal, "Transfer sezonunu kapatmak durumuna geldik. Çünkü geçmişten kaynaklanan eksiklikler, takımda yerlerine oturdukça ortaya çıktı. Bugüne gelmemizdeki bu sebepte bu eksikliklerin neticesinde takımı yerine oturtup, ortaya çıkan tabloyu hep birlikte görmek oldu. Bunun neticesinde 1 veya 2 daha oyuncu transferimiz söz konusu. Tabii gelişmelere göre devam edeceğiz. Bu hafta içerisinde bu transferlerimiz biter. Şu ana kadar aldığımız tüm oyuncularımızı Gençlerbirliği maçında oynatabilecek durumdayız" diye konuştu.

"190 MİLYON TL BORÇ YÜKÜNÜN AĞIRLIĞIYLA TAKIMDAN TASVİYE ETTİĞİMİZ OYUNCULARIMIZ OLDU"

Yönetime hangi şartlarda geldiklerini herkesin çok iyi bildiğini, görevi yaklaşık 190 milyon TL civarında bir borçla devraldıklarını hatırlatan Ünsal, şöyle konuştu: "Bu yükün ağırlığıyla birlikte takımdan tasfiye ettiğimiz bazı oyuncularımız oldu. Bu tasfiyede hemen hemen takımın yarısıydı. Bütün bunlara rağmen takımın yarısını ilave edip yerine koymak hakikaten kolay bir iş değil. Yaklaşık 8-10 transfer yaptık. Ama bugüne kadar sıkışmadık. Ben başta sayın valimiz olmak üzere, milletvekillerimizin belki ellerinden maddi katkı gelmedi ama sorunların çözümü noktasında yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ana sponsorumuz Kardemir’in katkısı oldu. Bunu inkar etmemiz mümkün değil. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kulübü değerlendirecektir. Bu şekliyle Allah yardım etti. Transferlerimizi gerçekleştirdik. Elbette mali sıkıntı yaşadık ama bu sıkıntılar çokta üst üste birikmedi. Rahat bir sezon geçiriyoruz. Biliyorsunuz ki oyuncularımızdan bir tanesinin satışını gerçekleştirdik. O da geldi. Onunla birlikte Allah’a şükür çokta fazla bir sıkıntı yaşamadan bugüne kadar geldik. Önümüzdeki ayda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. En büyük sıkıntı bizim için Kardemir’den alışveriş eden tüccarlardan, sanayicilerden ve işadamlarımızın bağışlamış oldukları binde 2’ler var. Binde 2’lerin bazı ödenmeyen kısımları var. Karabükspor’un bu sıkışık günlerinde bu binde 2’lerin ödenmesi noktasında katkılarını devam ettirip sürdürürlerse çözüme katkısı olmuş olur"

"LİGDE KALMAK BİRİNCİ AMACIMIZ"

Taraftarlarını Gençlerbirliği maçına davet eden Ünsal, "Şu anda ekonomik sıkıntı yaşamayan bir takım olarak oyuncularımızın dinç, zinde ve moralli bir takım olarak maça çıkacaklar. Bu maçı almamız gerektiği bilinciyle takımlarını desteğe davet ediyorum. Maddi imkanlarımızın elverdiği ölçüde yapılan transferlerle ligde kalmak birinci amacımız. Ama onun dışında olabilecek her türlü duruma hazırlıklı olabilmek içinde yaptığımız transferleri ona göre gerçekleştirdik. Hem uzun soluklu hem de kısa dönem olarak yaptığımız transferlerle önümüzdeki sezon yabancı sayısının da değişeceğini öngörürsek yaptığımız programa o şekilde oldu. Ama ben zannetmiyorum ki bu takımın farklı bir durumla karşılaşacağını. Ligdeki yerimizi önümüzdeki sene de muhafaza edeceğimiz inancındayız" diye konuştu.