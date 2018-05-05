Karabükspor'un maçında MBS4 sürprizi!
iddaa'da Spor Toto Süper Lig maçları MBS3 olarak oynanmaktaydı. Fakat bu hafta, Karabükspor-Konyaspor maçına MBS4 açıldı, işte detaylar...
Karabükspor - Konyaspor
- Karabükspor'da Marius Alexe sakat. Konyaspor'da ise Petar Filipovic yok.
- Son 11 lig maçını kaybeden Karabükspor'ün haftalar önce ligden düşmesi kesinleşmişti.
- Düşme hattında yer alan Konyaspor, mutlaka kazanmak zorunda.
- Spor Toto Süper Lig maçları MBS3 olarak oynanmaktaydı fakat bu hafta, bu maça MBS4 açıldı!
Alanyaspor - Osmanlıspor
- Alanyaspor'un son 4 lig maçında karşılıklı goller izledik.
- Osmanlıspor'un ise son 3 maçı 2.5 ÜST bitti.
- Alanyaspor 35 puanla ligde 13. sırada, Osmanlıspor 32 puanla 16. sırada yer alıyor.
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