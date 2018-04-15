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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Karabükspor'un eski CEO'sundan eski başkana suçlama!

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Karabükspor'un eski CEO'sundan eski başkana suçlama!

Kardemir Karabükspor'un eski yönetimi ile ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kulübün eski CEO'su Hakan Ayvaz'ın ifadesinde eski başkan Ferudun Tankut'u suçladı.

Kardemir Karabükspor'un eski yönetimi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hakan Ayvaz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hakan Ayvaz, savcıya Ferudun Tankut ile ilgili iddialarda bulunarak, "Ankara'daki dairesini kulübe 5 bin liraya kiraladı, yediği yemekleri, giydiği kıyafetleri, kaldığı otelleri Karabükspor'a fatura etti. Kulüpler Birliği toplantısına tüm başkanlar lüks araçlarla geliyor diye araç aldırdı, sonra o aracı alınan 450 bin TL borç karşılığı Mustafa Yolbulan'a devrettik. Çünkü aile büyükleri Mustafa Bey'e Karabükspor'a borç verdiği için kızmış, Mustafa Yolbulan aracı üzerine aldı. Ancak kullanımını Karabükspor'a bıraktı. Bu harcamaları yüzünden Ferudun Tankut'la zaman zaman sürtüşmeler yaşadık" şeklinde ifade verdi.

Hakan Ayvaz'ın, Tankut'tan sonra göreve gelen eski başkan Ziya Ünsal döneminde hazırlatılan bağımsız denetici raporunda yer alan 'Faturasız deplasman giderleri' tutanakları ile kasadan çıkan yaklaşık 1,5 milyonluk para için ise, "Başkan Tankut bankadan 1,5 milyon TL para çekmiş, parayı nereye harcadığını söylemedi, faturasını da getirmedi, bir çalışan olarak benim hesap sorma yetkim yoktu. Zaten kulüp başkanları kral gibidir. Ben de bu para kasada gözükmesin diye muhasebeleştirmek istedim ve bu nedenle bu tutanakları hazırladım. Ancak başkan bunları imzalamadı. Bunun sorumlusu da ben değilim, genel kurulda tüzük yapılırken madde konulmuş, 'Deplasman öncesi avans verilir, sonra da tutanakla kapatılır' denilmiş'' dedi.

'Futbolcu Araştırma Giderleri' adı altında bazı menajerlik şirketlerine ödendiği iddia edilen yaklaşık 11 milyonluk harcamaların faturalarının asıllarının neden bulunmadığı sorusuna ise Ayvaz, "Yurtdışından faturaların aslı genelde gelmez, biz mail gelince parayı yollarız, aslı gelirse de evraklara ekleriz. Ancak aslı gelmediği için yerinde olmayabilir, paraları kimlerin tahsil ettiğini bilmiyorum, ayrıca benim dönemimde futbolcu seçmek için hiç kimse görevli değildi" diyerek ifade verdi.

NEDEN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ?
Kardemir Karabükspor’da aylar öncesinden başlayan mali kriz, Feridun Tankut yönetiminin gidişiyle giderek derinleşmiş, son dönemde basına sızan onlarca belge müfettişlerce tek tek incelenmeye alınmıştı. 190 Milyon TL dolaylarında borcu olan kulüp için dört büyük takım seviyesinde menajerlik gideri dahil, faturalandırılmamış giderler kitabına uydurularak kulüp adeta borç batağına sürüklenmişti. Kardemir Karabükspor’un içerisinde bulunduğu mali kriz, ulusal ve yerel basında “yolsuzluk” iddialarını gündeme taşımıştı.

Kardemir Karabükspor’da yaşanan mali kriz ve gün yüzüne çıkan belgeler sonrası açılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski CEO Hakan Ayvaz serbest bırakılmıştı.

KARABÜKSPOR BİTİME 6 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor, ikinci yarıdaki karşılaşmada ise Gençlerbirliği'ne evinde 2-0 mağlup olmuştu.

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