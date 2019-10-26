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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.10.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Karabükspor'dan Bandırmaspor'a otobüs jesti!

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Karabükspor'dan Bandırmaspor'a otobüs jesti!

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'un maçtan önce takım otobüsünün yolda kalmasının ardından rakibine kendi takım otobüsünü yolladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında bugün Kardemir Karabükspor'la karşılaşan Bandırmaspor'un kafilesini taşıyan otobüs, yolda arızalandı. Olaydan haberdar olan Kardemir Karabükspor yönetimi, kendi takım otobüsünü göndererek, Bandırmaspor'un Karabük'e gelmesini sağladı.

Kardemir Karabükspor'un yaptığı jest üzerine Bandırmaspor Kulübü, sosyal medya hesabından rakibine teşekkür mesajı yayımladı.

"Gerçek Dost Yarı Yolda Bırakmaz!" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Maç için yolculuğumuz esnasında, aracımızın arızalanmasının ardından, kendi takım otobüsünü yollayan Kardemir Karabükspor'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi niyet ve samimiyetini tekrar gösteren Karabükspor camiasının bu yardımını unutmayacağız. Dostça bir karşılaşma olması dileği ile" denildi.

Kardemir Karabükspor da Bandırmaspor'un yaptığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Kardemir Karabükspor camiası olarak rekabeti daima 'dostça' yapmaya önem veriyor ve bu hususta gayret gösteriyoruz. Samimi ve dostça yaklaşımlarından dolayı Bandırmaspor camiasına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda dostluğun önemli olduğunu söyledi.

Maçların geçici, dostlukların kalıcı olduğunu belirten Yüksel, Bandırmaspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bu arada, iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı. 

Karabükspordan Bandırmaspora otobüs jesti

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