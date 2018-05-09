Karabükspor'da yeni sponsor arayışları başladı

Aytekin, kulüp binasında yaptığı açıklamada, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal ile yaptıkları toplantıda, Ünal'ın kendilerine bedensel engelli tekerlekli sandalye takımının dışarıda yapacağı milli turnuvalardaki masrafları üstleneceklerini söylediğini belirtti.



KARDEMİR'in futbol takımına herhangi bir kaynak oluşturamayacağının kendisine söylendiğini ifade eden Aytekin, "Geçen haftaki toplantıda onlardan bir beklentim vardı. Eğer bize sponsorluk ve forma reklamı konusunda para yardımında bulunmayacaklarsa ben de 'Başımızın çaresine bakalım, sponsor bulalım.' demiştim. Gerek KARDEMİR ismi gerekse formanın önündeki KARDEMİR isminin kaldırılabileceği ve yeni sponsorluklar bulabileceğim yönünde bana kolaylık sağlayacaklarını söylediler. Burada 32 milyon liralık anlaşmanın, 2 milyon 600 bin lirası ödendi. Bu para KARDEMİR tarafından 1 milyon 300 bin lira taksitle ödeniyor." diye konuştu.



Kapıları sert kapatmadıklarını, Kardemir Karabükspor'un 1969'dan beri Demir Çelik Karabükspor ya da Kardemir Demir Çelik Karabükspor gibi isimlerle varlığını sürdürerek bir müessese takımı olduğunu aktaran Aytekin, şöyle devam etti:



"Bunun için biz de dedik ki 'Eğer bu müessese takımıysa bize niye sahip çıkılmıyor?' Gelsinler bize sahip çıksınlar. Biz de şeffaf olmaya çalıştık. Burada KARDEMİR'in kendi aldığı karardır. Şu anda siyasi bir ortam içerisindeyiz. Bugün bize böyle konuşan yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin haziran sonundaki akıbetleri belli olmadığı için ben kapıyı sert kapatmadım. Seçimden sonra her şey değişebilir. Bu iş hayır mı şer mi önümüzdeki günlerde belli olacak. Bizim sponsorluk görüşmesi yaptığımız firmalar var. Ciddi anlamda dört tane firma var, bunlarla ilgili inşallah transfer yasağı yemezsek anlaşmaya varacağız."



Bazı personelle yollar ayrılacak



Aytekin, göreve geldiği günden beri para aradıklarına değinerek, "Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçından sonra personel arkadaşlarımızdan bazılarıyla yol ayrımına geldik. Gelirler giderleri karşılamıyor. Böyle bir karar aldık yönetimdeki arkadaşlarımızla. Bu kararı alırken çok düşündük ama yapmak zorundayız. İnşallah tekrar önümüz açılır da yine bir araya geliriz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapıdan 4-5 oyuncuyu profesyonel yapacaklarını vurgulayan Aytekin, önümüzdeki sene onlardan bir ikisinin ilk on birde oynayacağını düşündüğünü aktardı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Aytekin, Fenerbahçe maçında tribünlerin doldurulmasını istedi.



Aytekin ayrıca, Kardemir Karabükspor yönetimi olarak gelecek sene her mahallede "Karabükspor noktası" oluşturacaklarını sözlerine ekledi.





