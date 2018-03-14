Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Cuma günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.
Antrenmana, tedavileri devam eden Marius Alexe ve Ferhat Görgülü ile izinli olan Luis Ibanez katılmadı.
Kulüp başkanı Mehmet Aytekin'in de izlediği idmanın sonunda AK Parti Karabük Gençlik Kolları yönetimi, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.
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