Karabükspor'da hazırlıklar tam gaz sürüyor!

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, istasyon çalışmasının ardından yarı sahada maçla son buldu.
Antrenmana, sakat olan Serdar Deliktaş dışındaki bütün futbolcular katıldı.
İdmanı takip eden futbol şube sorumlusu Tolga Gül, iç saha maçlarında puan kaybı istemediklerini söyledi.
Taraftarları maça beklediğini ifade eden Gül, "Onların desteği ile Evkur Yeni Malatyaspor maçından galibiyet bekliyoruz. Bunu başaracak kalitemiz var." dedi.
Malatyaspor ile karşılaşacak Karabük ekibinin antrenmanına, sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş katılmadı.