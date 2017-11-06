Karabükspor'da Ferudun Tankut ve yönetim istifa etti

Kulüp binasında 11 yönetim kurulu üyesiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Tankut, 49 yıllık kulüp tarihinin 13,5 yılında çeşitli görevlerde bulunduğunu anlattı.

Hep Karabükspor'un menfaati için çalıştığını, kulübe zarar verecek kararlardan ve uygulamalardan uzak durduğunu belirten Tankut, "Bugün de aynı his ve düşüncelerle çok sevdiğimiz ve emek verdiğimiz Karabükspor'un ekonomik anlamda önünü açmak, bu süreçten zarar görmesini engellemek için yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz." diye konuştu.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Tankut, şunları kaydetti:

"Bu günleri aramayalım. Henüz hiçbir şey için geç değil. Gelin bu takıma, kulübe sahip çıkalım. Bugün Karabükspor için taşın altına elini koymayanlar, gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler. Başka Karabük ve Karabükspor yok. Kişiler gelir gider ama Karabükspor hep var olacaktır. Bu sürece nasıl gelindiğiyle ilgili Kardemir Karabükspor'un zarar görmemesi için şimdilik bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. İleriki günlerde hiç kimsenin aklında tek soru işareti kalmayacak şekilde çok daha geniş ve kapsamlı açıklamalar yapılacaktır."